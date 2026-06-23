Delhi Lucknow Fire: दिल्ली में 23, लखनऊ में 15 मौतें; गर्मी में क्यों बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा?

Short Circuit Fire: दिल्ली के मालवीय नगर के पास हौज रानी इलाके में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद ही लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की खबर सामने आ गई और फिर से आग में 15 लोगों की जानें चली गई। माना जा रहा है कि दोनों ही आग बिजली की खराबी की वजह से लगी थीं। एक पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, मई 2024 के आखिर में बहुत गर्म दिन था। दिल्ली फायर सर्विस को 220 इमरजेंसी कॉल, जो उस साल का सबसे व्यस्त दिन था। अधिकारियों ने उस समय कहा था कि जिन घटनाओं में वे मदद के लिए पहुंचे, उनमें से लगभग 70% आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थीं। उस पूरी गर्मी के दौरान, आग से जुड़ी इमरजेंसी कॉल पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा होकर 9,000 के पार पहुंच गईं, और मरने वालों की संख्या पिछले साल इन्हीं महीनों में दर्ज 10 मौतों के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा हो गई।