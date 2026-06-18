मालवीय नगर अग्निकांड: 2022 में लाइसेंस आवेदन खारिज, फिर भी 26 कमरों का होटल चला रहा था लवकेश बजाज

साल 2020 में आए कोराना महामारी के बाद से लवकेश को लगा कि होटल के कामकाज को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी सोच के साथ उसने 2022 में हौज रानी में एक तीन मंजिला मकान खरीदा और उसे बड़े लेवल पर रहने के लिए बनाने की प्लानिंग की। इसके बाद उसने कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए उस पर तीन और मंजिलों का काम शुरू कर दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में उसने दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग में होटल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन जरूरी मंजूरियां और दस्तावेज पूरे न होने के कारण उसका आवेदन रद्द कर दिया गया। उस समय दिल्ली पुलिस तभी अंतिम लाइसेंस जारी करती थी जब आवेदक के पास स्थानीय निकायों की अनुमति, राजस्व रिकॉर्ड और फायर एनओसी जैसी सभी मंजूरियां मौजूद हों। हालांकि 2025 में लाइसेंसिंग व्यवस्था बदल दी गई और अब दिल्ली पुलिस ऐसे लाइसेंस जारी नहीं करती।