Air India का बड़ा फैसला: अब हर उड़ान से पहले पायलटों की होगी ड्रग जांच, Phuket हादसे के बाद सख्ती

इस घटना में चार क्रू सदस्यों समेत कुल 24 लोग घायल हुए थे। शुरुआत में एयरलाइन ने बताया था कि विमान के अचानक नीचे जाने की वजह turbulence यानी हवा में आई तेज हलचल थी। लेकिन बाद में मामले में एक और अहम बात सामने आई। फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड यानी मुख्य पायलट का ड्रग टेस्ट कराया गया। इसके बाद दोबारा किए गए जांच टेस्ट में उसके शरीर में marijuana के इस्तेमाल की पुष्टि हुई।