छात्रों के लिए बड़ी खबर: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल खुलने की तारीखें घोषित

स्कूल खुलने से पहले अभिभावकों और छात्रों को भी नई पढ़ाई के सत्र की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को अपनी किताबें, नोटबुक और अन्य जरूरी सामान पहले से तैयार रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं, कई स्कूलों ने नए सत्र से जुड़ी जानकारी और टाइम-टेबल भी जारी करना शुरू कर दिया है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूलों और लोकल अथॉरिटीज से रेगुलर अपडेट्स चेक करते रहें। अगर हीटवेव की स्थिति बनी रहती है तो सरकारें स्कूल के टाइमिंग में बदलाव कर सकती हैं या स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा गर्मी में कम से कम रखने और उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए और कदम उठा सकती हैं।