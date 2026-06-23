छात्रों के लिए बड़ी खबर: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल खुलने की तारीखें घोषित

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Delhi NCR School Reopening: देश के राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं और स्कूलों के दोबारा खुलने की तारीखें भी तय हो गई हैं। हालांकि इस बार भीषण गर्मी और मौसम के हालातों को देखते हुए कुछ राज्यों ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या हरियाणा में रहते हैं, तो जानिए आपके बच्चों के स्कूल आखिर कब से फिर शुरू होंगे।
दिल्ली में छात्रों को इस बार लंबी गर्मी की छुट्टियों का फायदा मिला है। राजधानी के स्कूल 1 जुलाई से दोबारा खुलेंगे। इसके बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी थीं। अब राज्य के सभी स्कूलों में 25 जून से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल भी इसी शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल से गर्मी की छुट्टियों का स्थायी कैलेंडर भी तय कर दिया है। इसके तहत हर साल 20 मई से 24 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि मौसम केे हालातों पर लगातार नजर बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में गर्मी का असर ज्यादा रहता है तो छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।
स्कूल खुलने से पहले अभिभावकों और छात्रों को भी नई पढ़ाई के सत्र की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को अपनी किताबें, नोटबुक और अन्य जरूरी सामान पहले से तैयार रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं, कई स्कूलों ने नए सत्र से जुड़ी जानकारी और टाइम-टेबल भी जारी करना शुरू कर दिया है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूलों और लोकल अथॉरिटीज से रेगुलर अपडेट्स चेक करते रहें। अगर हीटवेव की स्थिति बनी रहती है तो सरकारें स्कूल के टाइमिंग में बदलाव कर सकती हैं या स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा गर्मी में कम से कम रखने और उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए और कदम उठा सकती हैं।
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