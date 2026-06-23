क्या ‘मराठा टाइगर’ की छवि गढ़ रहे हैं एकनाथ शिंदे? ‘ऑपरेशन टाइगर’ से लेकर ‘बड़े भाई’ बनने की चाहत तक; महाराष्ट्र की सियासत की नई स्क्रिप्ट

उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों के शिंदे खेमे के करीब आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलता नजर आ रहा है। अब शिंदे गुट के पास राज्य में बीजेपी से अधिक लोकसभा सांसद हैं, जिससे उसकी राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है। इसी बढ़ते संख्या बल के सहारे शिंदे की नजर अब उद्धव गुट के विधायकों पर भी बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, वे महाराष्ट्र में उसी 'बड़े भाई' की भूमिका हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना निभाती थी, जब गठबंधन में शिवसेना वरिष्ठ और बीजेपी कनिष्ठ सहयोगी मानी जाती थी। इसी रणनीति के तहत शिंदे गुट एक भव्य नए 'शिवसेना भवन' के निर्माण की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके लिए दादर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) जैसे प्रमुख स्थानों पर विचार किया जा रहा है। दादर में मुख्यालय बनाना शिवसेना की मूल विरासत को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है, जबकि BKC में कार्यालय स्थापित करना उद्धव ठाकरे के निवास 'मातोश्री' के करीब अपनी राजनीतिक मौजूदगी और ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है।