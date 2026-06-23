‘बंदूक दिखाता है…’, संजय राउत ने बागी सांसद संजय दीना पाटिल को दी चुनौती, कहे अपशब्द

राज्य सभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के कथित आर्थिक लेन-देन की जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि इनके (बागी सांसदों) पास 13 जून को 15 करोड़ रुपये आए। फिर 14 जून को 5 करोड़ रुपये और मिले। इसके बाद इन्होंने दिल्ली का व्हिप मानने से इनकार कर दिया और गायब हो गए। बाकी के बचे हुए 35 करोड़ रुपये यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान जाने से पहले मिल गए। मेरे पास इनकी गद्दारी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है।