Gen Z के बाद अब Gen Alpha का विरोध प्रदर्शन, भारत के 5 राज्यों तक पहुंची आंदोलन की लहर

Gen Alpha Protests: देश में अभी तक 'जेन जी' का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब इस प्रदर्शन की रेस में 'जेन अल्फा' भी दिखाई देने लगे हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहली बार 'जेन अल्फा' (वर्ष 2010 से 2025 के बीच जन्मे बच्चे) अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। क्लासरूम में पंखे, साफ पानी, चालू शौचालय, शिक्षक, बेहतर खाना, डेस्क और स्कूल तक सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि यह महज कोई स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि भारत में जेन अल्फा की अपनी तरह की पहली कई राज्यों में दिखाई देने वाली विरोध लहर है।