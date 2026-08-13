CJP की मुहिम नाकाम करने गुजरात से भेजा गया शख़्स- प्रवक्ता सौरभ दास का आरोप

न्यूज चैनल @CNNnews18 को टैग करते हुए सीजेपी प्रवक्ता ने मीडिया की विश्वसनीयता और तथ्य-जांच पर भी तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मीडिया चैनलों को बिना पुष्टि किए खबरें चलाने से बचना चाहिए। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि खबर चालाने वाले चैनल को सबसे पहले अपनी खबरों की पुष्टि (verify) करनी चाहिए, न कि मूर्खों की तरह थाली में परोसी गई बातों को सीधे चला देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस छात्र/युवा आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों के खिलाफ सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए लिखा कि 'और इस युवा आंदोलन को बदनाम करने की हिम्मत मत करना! अगर आप चाहें तो इसे एक चेतावनी के रूप में ले सकते हैं।'