Shehzad Poonawalla: राहुल गांधी के मंच पर ‘सस्ती राजनीति’! जॉर्जिया मेलोनी के बहाने शहजाद पूनावाला का तीखा हमला

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ‘रचनात्मक कांग्रेस’ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और मजाक का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि वह राजनीतिक संवाद को किस स्तर तक ले जाना चाहती है। पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक असहमति हो सकती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यह लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत टिप्पणियों और अभद्र मजाक तक ले जाना स्वीकार्य नहीं है।