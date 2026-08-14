अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के कब्जे का दावा खारिज, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले- ‘भारतीय जमीन पर कोई नया अतिक्रमण नहीं’

गौरतलब है कि चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है और इसे अपनी भाषा में 'जांगनान' (Zangnan) कहता है। भारत सरकार ने हर बार चीन के इन बेबुनियाद दावों को सख्त लहजे में खारिज किया है और स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद घुसपैठ की अटकलें तेज हुई थीं, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने स्थिति साफ कर दी है।