दिल्ली के 44 पुराने फ्लाईओवरों की होगी मरम्मत, अगले 3 साल में सफर करना होगा ज्यादा सेफ

Delhi Flyover Repair: दिल्ली में हर दिन लाखों लोग फ्लाईओवरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे में लोगों का सफर सुरक्षित बना रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेखा सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवरों की जांच और मरम्मत कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले इन फ्लाईओवरों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा, जिससे पता चल सके कि उनकी हालत कैसी है और कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जांच में जहां भी कमजोरी, दरार या किसी तरह की खराबी मिलेगी, वहां मरम्मत का काम कराया जाएगा।