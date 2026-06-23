जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन: कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, बच्चों को प्रदर्शन में शामिल होने से न रोकें

CJP ने जंतर-मंतर पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडललाइट मार्च निकाला, जिनकी कथित तौर पर NEET-UG पेपर लीक विवाद और दोबारा परीक्षा के दबाव के कारण आत्महत्या से मौत हो गई थी। सोमवार शाम विरोध स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, उन्होंने मोमबत्तियां हाथ में लीं और मृत छात्रों की तस्वीरों वाले पोस्टर के सामने उन्हें जलाया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी याद में मौन भी रखा। सभा को संबोधित करते हुए, CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार से मृत छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। इनमें से कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। CJP संगठन NEET-UG पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था की कमियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।