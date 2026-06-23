पूर्व लिव-इन पार्टनर के घर में घुसने का आरोप, कारोबारी राघव कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

बचाव पक्ष के मुताबिक, 21 अप्रैल 2026 की रात शिकायतकर्ता की मां ने राघव कपूर की मां को फोन कर दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए राघव को घर बुलाया था। इसके बाद राघव शिकायतकर्ता के घर पहुंचे थे और उसी दौरान कथित घटना हुई। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक (APP) ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी का व्यवहार शिकायतकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित तौर पर चोरी हुए गहने अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।