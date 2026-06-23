दीनानाथ’ की जगह ‘दीनदयाल’ पढ़ने पर भड़के राज ठाकरे, बोले- विधानसभा में मराठी भाषा का अपमान हुआ

Raj Thackeray commented on Rahul Narwekar: महाराष्ट्र विधानसभा में श्रद्धांजलि प्रस्ताव पढ़ने के दौरान हुई एक गलती ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश करते समय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दीनानाथ मंगेशकर का नाम सही तरीके से नहीं पढ़े जाने पर राज ठाकरे भड़क गए। राज ठाकरे ने इसे सिर्फ एक नाम की गलती नहीं बल्कि मराठी भाषा के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए सवाल उठाए कि विधानसभा जैसे बड़े मंच पर मराठी भाषा को लेकर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। राज ठाकरे के बयान के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया और महाराष्ट्र में भाषा को लेकर नई बहस शुरू हो गई।