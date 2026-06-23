Weather Update: Delhi-NCR में धूल भरी आंधी, कोलकाता में बारिश, IMD का येलो अलर्ट

Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। ​Delhi-NCR में धूल भरी आंधी चलने के बाद कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में इस हफ्ते गर्मी और उमस भी बरकरार रहने वाली है। आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर में आज से अगले 6 दिन आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है।