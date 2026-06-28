Aarogya Setu 2.0 कल होगा लॉन्च, ‘आयुष्मान ऐप’ भी आ रहा; ऑनलाइन पर्ची, फास्ट इंश्योरेंस क्लेम जैसे मिलेंगे फायदे

Aarogya Setu 2.0 and Ayushman App : सरकारी अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए लंबी लाइन, इंश्योरेंस क्लेम के लिए लंबा इंतजार… इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार सोमवार 29 जून को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च (Aarogya Setu 2.0Launch News) करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा (JP Nadda) कल ये तोहफा जनता को देने जा रहे हैं। आइए, इसके पीछे का लक्ष्य और फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं-