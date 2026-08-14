HDL Cholesterol: HDL कोलेस्ट्रॉल क्या है? मेयो क्लिनिक से जानिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल का हार्ट हेल्थ से कनेक्शन

HDL Cholesterol Hindi: हम जब भी कोलेस्ट्रॉल शब्द सुनते हैं, तो मन में सबसे पहले यही आता है कि यह तो बुरी चीज है, इससे दिल की बीमारियां होती हैं। लेकिन सच यह है कि हर कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बुरा नहीं होता! हमारी बॉडी में एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो दिल का दोस्त होता है। इसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल या सीधी भाषा में 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) कहते हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, अगर शरीर में HDL का लेवल सही रहे, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक टल जाता है। आइए समझते हैं कि यह गुड कोलेस्ट्रॉल आखिर करता क्या है और इसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं।