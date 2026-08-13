Cholera Vs Viral Fever Symptoms: उल्टी-दस्त और बुखार? हैजा है या वायरल फीवर? Mayo Clinic से जानें दोनों के लक्षण

Cholera Vs Viral Fever Symptom(representative image) image credit chatgpt
Cholera Vs Viral Fever Symptoms: उल्टी-दस्त या बुखार होने पर कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि समस्या पेट के संक्रमण से जुड़ी है या किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से। हैजा और अलग-अलग तरह के संक्रमणों में कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानी हो सकती है, लेकिन इनके लक्षणों का पैटर्न अलग हो सकता है। आइए जानते हैं, हैजा और वायरल इंफेक्शन से जुड़े बुखार में कौन-कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
हैजा एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जो आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के जरिए फैलता है। इसके लक्षण हल्के से लेकर बेहद गंभीर हो सकते हैं। कुछ संक्रमित लोगों में लक्षण दिखाई भी नहीं देते, जबकि गंभीर मामलों में बीमारी तेजी से डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है।
हैजा में दस्त अचानक शुरू हो सकता हैं। जिससे शरीर में बहुत तेजी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती हैं। Mayo Clinic के अनुसार, हैजा से होने वाला दस्त अक्सर हल्का, दूधिया और पानी जैसा दिखाई दे सकता है, जिसे आमतौर पर 'राइस-वॉटर स्टूल' कहा जाता है। हालांकि, सभी मामलों में दस्त गंभीर हों, ऐसा जरूरी नहीं है।
हैजा में शुरुआती दौर में उल्टी हो सकती है और यह कई घंटों तक जारी रह सकती है। दस्त और उल्टी दोनों साथ होने पर शरीर में पानी की कमी तेजी से बढ़ सकती है।
हैजा में डिहाइड्रेशन कुछ ही घंटों में गंभीर रूप ले सकता है। अत्यधिक प्यास, मुंह सूखना, आंखों का धंसना, थकान, बहुत कम या बिल्कुल पेशाब न आना और त्वचा का सूखना इसके संकेत हो सकते हैं। गंभीर स्थिति में ब्लड प्रेशर गिर सकता है और दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है।
बुखार खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का एक संकेत है। यह अक्सर किसी संक्रमण के कारण होता है। वायरल इंफेक्शन बुखार का एक सामान्य कारण है, लेकिन बुखार बैक्टीरियल इंफेक्शन और अन्य कारणों से भी हो सकता है।
वायरल इंफेक्शन से जुड़े बुखार में शरीर का तापमान बढ़ सकता है। इसके साथ ठंड लगना या कंपकंपी, पसीना और कमजोरी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं।
Mayo Clinic के अनुसार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, भूख कम लगना और सामान्य कमजोरी भी बुखार के साथ दिखाई दे सकती है। हालांकि, इन लक्षणों का होना अपने आप में वायरल इंफेक्शन की पक्की पहचान नहीं है, क्योंकि बुखार कई तरह के संक्रमणों और अन्य कारणों से भी हो सकता है।
बुखार के दौरान डिहाइड्रेशन हो सकता है, खासकर जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं ले पा रहा हो। इसलिए बुखार के साथ पानी की कमी के संकेतों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
हैजा में गंभीर डिहाइड्रेशन तेजी से हो सकता है और यह मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा दस्त, लगातार उल्टी, बहुत कम या बिल्कुल पेशाब न आना, अत्यधिक प्यास, कमजोरी या चक्कर जैसे संकेतों को गंभीरता से लें। वहीं, बुखार के मामले में भी तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, लगातार उल्टी, तेज सिरदर्द, भ्रम, दौरे या पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल