Cholera Vs Viral Fever Symptoms: उल्टी-दस्त और बुखार? हैजा है या वायरल फीवर? Mayo Clinic से जानें दोनों के लक्षण

हैजा में गंभीर डिहाइड्रेशन तेजी से हो सकता है और यह मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा दस्त, लगातार उल्टी, बहुत कम या बिल्कुल पेशाब न आना, अत्यधिक प्यास, कमजोरी या चक्कर जैसे संकेतों को गंभीरता से लें। वहीं, बुखार के मामले में भी तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, लगातार उल्टी, तेज सिरदर्द, भ्रम, दौरे या पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए।