पानी से भीगने पर हथेलियों का जल्दी सिकुड़ने का क्या है कारण, नेचर और साइंस डायरेक्ट की रिसर्च से समझें क्या होता है Aquagenic Wrinkling

Aquagenic Wrinkling Symptoms: कपड़े धोते समय, बर्तन साफ करते समय या स्विमिंग पूल में थोड़ी देर रहने के बाद उंगलियों और हथेलियों का सिकुड़ जाना बहुत सामान्य बात है। हम सब बचपन से ही यह देखते आ रहे हैं। आमतौर पर त्वचा को पानी में सिकुड़ने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है।लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पानी में हाथ डालते ही, सिर्फ 2 से 3 मिनट के भीतर हथेलियां बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएं? त्वचा एकदम सफेद, सख्त या उसमें हल्की जलन और खुजली होने लगे? डर्मनेट आर्गेनाईजेशन के अनुसार, मेडिकल भाषा में हथेलियों का पानी में बहुत जल्दी और असामान्य रूप से सिकुड़ जाना एक्वाजेनिक रिंकलिंग ऑफ द पाल्म्स (Aquagenic Wrinkling of the Palms - AWP) कहलाता है।