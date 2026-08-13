त्वचा पर बिना वजह दिखने लगे लाल-गुलाबी दाने, AAD और मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकती है Pityriasis Rosea की समस्या

Pityriasis Rosea Symptoms: क्या आपकी त्वचा पर अचानक एक बड़ा सा लाल या गुलाबी रंग का चकत्ता (Patch) उभर आया है और उसके कुछ ही दिनों बाद पूरे पीठ, पेट या छाती पर छोटे-छोटे दाने फैलने लगे हैं? अगर ऐसा है, तो इसे सिर्फ सामान्य एलर्जी या मौसम का असर मानकर टालने की भूल न करें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन (American Academy of Dermatology Association - AAD) के अनुसार, यह लक्षण पिटिरियासिस रोजिया (Pityriasis Rosea) नाम की त्वचा संबंधी बीमारी का हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाती है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, क्यों होती है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।