राहुल गांधी के ‘मिसिंग’ पोस्टरों से गरमाई सियासत, बीजेपी ने विदेश दौरे पर घेरा; कांग्रेस के जवाब का इंतजार

दिल्ली में लगाए गए पोस्टरों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति की ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इन्हें राहुल गांधी की कथित अनुपस्थिति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं, राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस या स्वयं राहुल गांधी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राहुल गांधी किस उद्देश्य से विदेश गए हैं या वह कब तक भारत लौटेंगे।