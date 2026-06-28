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राहुल गांधी के ‘मिसिंग’ पोस्टरों से गरमाई सियासत, बीजेपी ने विदेश दौरे पर घेरा; कांग्रेस के जवाब का इंतजार

Rahul Gandhi Poster Controversy. दिल्ली में राहुल गांधी को लेकर 'मिसिंग' पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने उनके कथित विदेश दौरे को मुद्दा बनाते हुए राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी अहम मौकों पर विदेश चले जाते हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jun 28, 2026

Rahul gandhi missing

राहुल गांधी मिसिंग की पोस्टर. फोटो सोर्स-आइएनएस

Rahul Gandhi Missing Posters. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कथित विदेश दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उन पर एक बार फिर राजनीतिक हमला बोला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में राहुल गांधी को 'मिसिंग' (लापता) बताते हुए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को मुद्दा बनाते हुए उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाए।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी को लेकर कई पोस्ट किए। उन्होंने राहुल गांधी को 'गुमशुदा', 'लापता', 'राहुल बाबा' और 'लीडर ऑफ पर्यटन' जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जब भी संसद का सत्र, पार्टी की महत्वपूर्ण गतिविधियां या देश के अहम राजनीतिक अवसर आते हैं, राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले जाते हैं।

राहुल गांधी की कार्यशैली की तुलना

पूनावाला ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कार्यशैली की तुलना भी की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 9,000 दिनों से लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और इस दौरान उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्राओं पर रहते हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक मौकों पर अनुपस्थित दिखाई देते हैं।

विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च

बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इन यात्राओं और खर्चों का कोई सार्वजनिक विवरण सामने नहीं रखा जाता। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश गए हैं और आगामी संसदीय गतिविधियों के दौरान भी उनके अनुपस्थित रहने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने अपने इन आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

फिलहाल कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई

दिल्ली में लगाए गए पोस्टरों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किस संगठन या व्यक्ति की ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इन्हें राहुल गांधी की कथित अनुपस्थिति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं, राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस या स्वयं राहुल गांधी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राहुल गांधी किस उद्देश्य से विदेश गए हैं या वह कब तक भारत लौटेंगे।

ऐसे में यह मुद्दा एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का कारण बन गया है। अब सभी की नजर कांग्रेस की प्रतिक्रिया और राहुल गांधी के अगले सार्वजनिक बयान पर टिकी हुई है।

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Published on:

28 Jun 2026 02:55 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / राहुल गांधी के ‘मिसिंग’ पोस्टरों से गरमाई सियासत, बीजेपी ने विदेश दौरे पर घेरा; कांग्रेस के जवाब का इंतजार

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