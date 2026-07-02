दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, ISI हैंडलर के इशारे पर हमले की योजना में 4 गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास से दो विदेशी पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में थे। सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क एक हो कर तरीके से काम कर रहा था और बॉर्डर पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी।