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दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, ISI हैंडलर के इशारे पर हमले की योजना में 4 गिरफ्तार

ISI Terror Plot Expose: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब और दिल्ली से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर ISI हैंडलर से जुड़कर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है।
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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Jul 02, 2026

Group photo of law enforcement personnel

दिल्ली से आतंकी साजिश रचने के आरोप में 4 गिरफ्तार (ANI)

Delhi Police's Special Cell Arrested 4 Men: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पंजाब और दिल्ली से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के कांटेक्ट में रहकर राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

साजिश रच रहे गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभदीप सिंह (23), गुरजंट सिंह (22), साजन सिंह (28) और गगनप्रीत (24) के रूप में हुई है। इनमें से तीन आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी को दिल्ली से पकड़ा गया है।

विदेशी हथियार और मोबाइल फोन बरामद

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास से दो विदेशी पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में थे। सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क एक हो कर तरीके से काम कर रहा था और बॉर्डर पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी।

रेकी और हमले की साजिश का खुलासा

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों में शामिल गगनप्रीत ने दिल्ली में पुलिस थानों और धार्मिक स्थलों की रेकी की थी। उसे राजधानी में गोलीबारी जैसी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने की योजना थी।

आगे की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। स्पेशल सेल अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इसके अन्य सहयोगियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां

इस मामले के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा मॉड्यूल हो सकता है, जिससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Delhi News

Updated on:

02 Jul 2026 11:48 am

Published on:

02 Jul 2026 11:32 am

Hindi News / National News / दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, ISI हैंडलर के इशारे पर हमले की योजना में 4 गिरफ्तार

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