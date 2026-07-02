क्या तमिलनाडु में भी भाजपा की ‘वॉशिंग मशीन’ आ गई? DMK MP कनिमोझी का बयान

Tamil Nadu DMK MP Kanimozhi Dig: भाजपा की उत्तर भारत में चल रही सियासत पर कई राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के समय-समय पर बयान आते रहे हैं। क्षेत्रीय पाटियों में बगावत और उनके टूटने पर पार्टी की नीयत और नीति पर अंगुलियां उठती रही हैं और वह विपक्ष के तो निशाने पर ही रहती है। अब दक्षिण भारत में भी यह सियासत अब दक्षिण में पहुंचने पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बयान सामने आए हैं। इस पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने गुरुवार को तमिलनाडु में चल रहे सियासी घटनाचक्रों पर तंज कसते हुए 'वॉशिंग मशीन' मॉडल का जिक्र किया है।