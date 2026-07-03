Ketan Agarwal Murder Case: वीडियो सामने आने के बाद सिया की मां का दावा झूठा, कहा था- मेरी बेटी कभी पार्टियों में नहीं गई

Pune murder case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में चर्चा है। इस केस में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी सिया गोयल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उसके हाथ में बीयर की बोतल दिखाई दे रही है और वह फोन पर किसी से अपशब्द बोलती नजर आ रही है। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सिया की मां पूजा गोयल का वह दावा झूठा साबित हो गया है। महाराष्ट्र टाइम्स के मुताबिक, सिया की मां ने कहा था कि मेरी बेटी कभी पार्टियों में नहीं गई और उसने कभी शराब नहीं पी।