Punjab Congress row: पंजाब में अपनों ने ही काटा मनीष तिवारी का पत्ता? कांग्रेस की ‘अंदरूनी जंग’ पर BJP का करारा वार

Rahul Gandhi leadership failure: पंजाब कांग्रेस में जारी शह और मात का खेल अब खुलकर सड़क पर आ गया है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब यूनिट में नए कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव समितियों के प्रमुखों की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पूरी कवायद में पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और सांसद मनीष तिवारी को पूरी तरह से किनार कर दिया गया है। कांग्रेस के इस फैसले से जहां पार्टी के अंदरखाने खलबली मची है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए तीखा हमला बोला है।