रत्नागिरी के अंजनारी घाट पर पलटा मुंबई से गोवा जा रहा कंटेनर, ड्राइवर घायल; हाईवे का एक हिस्सा ब्लॉक

Ratnagiri Container accident: अंजनारी घाट पर पलटा मुंबई से गोवा जा रहा कंटेनर (Photo- IANS)
Ratnagiri Container Accident: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका में मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। मुंबई से गोवा जा रहा एक तेज रफ्तार कार्गो कंटेनर अंजनारी घाट की ढलान पर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी देर तक केबिन के अंदर फंसा रहा। हादसे के बाद हाईवे की एक लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे लंबा जाम लग गया है।
बताया जा रहा है कि अंजनारी घाट की मुश्किल ढलान से गुजरते समय कंटेनर ट्रक के ड्राइवर का अचानक नियंत्रण खो गया। भारी वजन के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के किनारे पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और केबिन के अंदर फंस गया।
घटना की सूचना मिलते ही लांजा पुलिस प्रशासन और आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। पलटे हुए विशाल कंटेनर को हटाने और केबिन में फंसे घायल ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की मदद से पुलिस मौके पर JCB मशीन ले आई है और कंटेनर को सीधा करके हाईवे से हटाने की लगातार कोशिशें जारी हैं।
इस दुर्घटना के कारण मुंबई-गोवा हाईवे पर अंजनारी घाट के पास एक लेन पूरी तरह से बंद हो गई है। घटना की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।
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