रत्नागिरी के अंजनारी घाट पर पलटा मुंबई से गोवा जा रहा कंटेनर, ड्राइवर घायल; हाईवे का एक हिस्सा ब्लॉक

Ratnagiri Container Accident: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका में मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। मुंबई से गोवा जा रहा एक तेज रफ्तार कार्गो कंटेनर अंजनारी घाट की ढलान पर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी देर तक केबिन के अंदर फंसा रहा। हादसे के बाद हाईवे की एक लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे लंबा जाम लग गया है।