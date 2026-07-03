‘ऐसे डंडे लगाओ कि बाथरूम जाने के लायक ना रहे’, बेंगलुरु डेकेयर मामले में बच्चों से क्रूरता पर देवोलीना भट्टाचार्जी का खौला खून

Bengaluru Daycare Horror: बेंगलुरु के एक डे-केयर सेंटर में मासूम बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना की कड़ी आलोचना हो रही है। इसी बीच टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।