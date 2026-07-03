Alpha Movie Review: ऋतिक का कैमियो, यशराज स्पाई की पहली फीमेल लीड, आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ देखने के ये हैं पांच कारण

5 Reasons To Watch Alpha Movie (सोर्स- IMDb)
5 Reasons To Watch Alpha Movie: बॉलीवुड का चर्चित स्पाई यूनिवर्स अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक जहां इस फ्रेंचाइज में पुरुष जासूसों का दबदबा देखने को मिला, वहीं इस बार कहानी की कमान दो महिला किरदारों ने संभाली है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।
ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म है। ऐसे में दर्शकों की उत्सुकता भी काफी बढ़ गई थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो जानिए वो पांच बड़ी वजहें जिनके कारण 'अल्फा' इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है।
आलिया भट्ट ने अपने करियर में रोमांस, ड्रामा और इमोशनल किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है। 'अल्फा' में आलिया एक ट्रेन्ड एजेंट के रूप में नजर आती हैं, जो खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। फिल्म में उनके कई हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट, तेज रफ्तार चेज और स्टंट शामिल हैं। उनके इस नए अवतार को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
अब तक स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में कहानी का केंद्र पुरुष किरदार रहे हैं। लेकिन 'अल्फा' इस परंपरा को बदलती हुई नजर आती है। इस फिल्म में पूरी कहानी दो महिला एजेंट्स के इर्द-गिर्द घूमती है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मिशन की कमान संभालती दिखाई देती हैं। यही बदलाव इस फिल्म को स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से अलग बनाता है।
यशराज फिल्म्स की स्पाई फिल्मों की पहचान हमेशा बड़े स्तर के एक्शन, विदेशी लोकेशंस और शानदार विजुअल्स रही है। 'अल्फा' भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती नजर आती है। फिल्म में दमदार एक्शन सीक्वेंस, तेज रफ्तार पीछा करने वाले दृश्य और बड़े पैमाने पर शूट किए गए मिशन देखने को मिलते हैं। साथ ही कहानी में इमोशन और सस्पेंस का संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की गई है।
हर स्पाई फिल्म को एक मजबूत खलनायक की जरूरत होती है और 'अल्फा' में यह जिम्मेदारी बॉबी देओल निभाते हैं। हाल के सालों में अपने निगेटिव किरदारों से प्रभावित करने वाले बॉबी इस फिल्म में भी प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के साथ नजर आते हैं। उनके किरदार को फिल्म की बड़ी ताकत माना जा रहा है और शुरुआती प्रतिक्रियाओं में भी उनके अभिनय की सराहना की गई है।
फिल्म की सबसे चर्चित बातों में से एक ऋतिक रोशन का स्पेशल अपीयरेंस भी है। स्पाई यूनिवर्स के लोकप्रिय एजेंट कबीर के रूप में उनकी झलक दर्शकों के लिए बड़ा आकर्षण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उनका कैमियो आगे आने वाली स्पाई फिल्मों की कहानी को भी जोड़ने का काम करेगा। यही वजह है कि फैंस इस सरप्राइज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं।
फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल के अभिनय की तारीफ की है। वहीं कुछ दर्शकों ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कहानी को औसत बताया है। हालांकि एक्शन और स्पाई थ्रिल पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म मनोरंजन का अच्छा विकल्प मानी जा रही है।
रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती दिन में फिल्म संतोषजनक ओपनिंग दर्ज कर सकती है। अगर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया बनी रहती है तो आने वाले दिनों में इसकी कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है।
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