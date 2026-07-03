Alpha Movie Review: ऋतिक का कैमियो, यशराज स्पाई की पहली फीमेल लीड, आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ देखने के ये हैं पांच कारण

आलिया भट्ट ने अपने करियर में रोमांस, ड्रामा और इमोशनल किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है। 'अल्फा' में आलिया एक ट्रेन्ड एजेंट के रूप में नजर आती हैं, जो खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। फिल्म में उनके कई हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट, तेज रफ्तार चेज और स्टंट शामिल हैं। उनके इस नए अवतार को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।