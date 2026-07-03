3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Alpha Movie Review: ऋतिक का कैमियो, यशराज स्पाई की पहली फीमेल लीड, आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ देखने के ये हैं पांच कारण

5 Reasons To Watch Alpha Movie: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। चलिए जानते हैं इस फिल्म को देखने के पांच कारण।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 03, 2026

5 Reasons To Watch Alpha Movie

5 Reasons To Watch Alpha Movie (सोर्स- IMDb)

5 Reasons To Watch Alpha Movie: बॉलीवुड का चर्चित स्पाई यूनिवर्स अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक जहां इस फ्रेंचाइज में पुरुष जासूसों का दबदबा देखने को मिला, वहीं इस बार कहानी की कमान दो महिला किरदारों ने संभाली है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर 'अल्फा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म है। ऐसे में दर्शकों की उत्सुकता भी काफी बढ़ गई थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो जानिए वो पांच बड़ी वजहें जिनके कारण 'अल्फा' इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है।

आलिया भट्ट का दमदार एक्शन अवतार

आलिया भट्ट ने अपने करियर में रोमांस, ड्रामा और इमोशनल किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है। 'अल्फा' में आलिया एक ट्रेन्ड एजेंट के रूप में नजर आती हैं, जो खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। फिल्म में उनके कई हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट, तेज रफ्तार चेज और स्टंट शामिल हैं। उनके इस नए अवतार को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड फिल्म

अब तक स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में कहानी का केंद्र पुरुष किरदार रहे हैं। लेकिन 'अल्फा' इस परंपरा को बदलती हुई नजर आती है। इस फिल्म में पूरी कहानी दो महिला एजेंट्स के इर्द-गिर्द घूमती है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मिशन की कमान संभालती दिखाई देती हैं। यही बदलाव इस फिल्म को स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से अलग बनाता है।

हॉलीवुड स्टाइल एक्शन

यशराज फिल्म्स की स्पाई फिल्मों की पहचान हमेशा बड़े स्तर के एक्शन, विदेशी लोकेशंस और शानदार विजुअल्स रही है। 'अल्फा' भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती नजर आती है। फिल्म में दमदार एक्शन सीक्वेंस, तेज रफ्तार पीछा करने वाले दृश्य और बड़े पैमाने पर शूट किए गए मिशन देखने को मिलते हैं। साथ ही कहानी में इमोशन और सस्पेंस का संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की गई है।

बॉबी देओल का दमदार विलेन अवतार

हर स्पाई फिल्म को एक मजबूत खलनायक की जरूरत होती है और 'अल्फा' में यह जिम्मेदारी बॉबी देओल निभाते हैं। हाल के सालों में अपने निगेटिव किरदारों से प्रभावित करने वाले बॉबी इस फिल्म में भी प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के साथ नजर आते हैं। उनके किरदार को फिल्म की बड़ी ताकत माना जा रहा है और शुरुआती प्रतिक्रियाओं में भी उनके अभिनय की सराहना की गई है।

ऋतिक रोशन का कैमियो बना बड़ा सरप्राइज

फिल्म की सबसे चर्चित बातों में से एक ऋतिक रोशन का स्पेशल अपीयरेंस भी है। स्पाई यूनिवर्स के लोकप्रिय एजेंट कबीर के रूप में उनकी झलक दर्शकों के लिए बड़ा आकर्षण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उनका कैमियो आगे आने वाली स्पाई फिल्मों की कहानी को भी जोड़ने का काम करेगा। यही वजह है कि फैंस इस सरप्राइज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं।

दर्शकों का कैसा रहा शुरुआती रिएक्शन?

फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल के अभिनय की तारीफ की है। वहीं कुछ दर्शकों ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कहानी को औसत बताया है। हालांकि एक्शन और स्पाई थ्रिल पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म मनोरंजन का अच्छा विकल्प मानी जा रही है।

बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की उम्मीद

रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती दिन में फिल्म संतोषजनक ओपनिंग दर्ज कर सकती है। अगर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया बनी रहती है तो आने वाले दिनों में इसकी कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है।

उर्फी जावेद ने धर्म बदलने पर लगाई मुहर? कामाख्या मंदिर पहुंचीं तो लोगों ने नास्तिक होने के बयान पर कर दिया ट्रोल

ये भी पढ़ें
Urfi Javed Religion Conversion

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jul 2026 11:19 am

Published on:

03 Jul 2026 11:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Alpha Movie Review: ऋतिक का कैमियो, यशराज स्पाई की पहली फीमेल लीड, आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ देखने के ये हैं पांच कारण

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

NCP के विरोध के बीच ‘Eetha’ को मिला विठाबाई नारायणगांवकर की बेटी का सपोर्ट, बोलीं- ‘लोग मेरी मां को ईथा कहकर बुलाते थे’

Shraddha Kapoor Eetha Controversy
बॉलीवुड

Alpha Movie First Review: आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ का पहला रिव्यू आया सामने, जीता दिल या किया निराश?

Alpha Movie Review
बॉलीवुड

सलमान खान फायरिंग केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने खड़े कर लिए हाथ, कोर्ट में सरेंडर करने का दिया आवेदन

Salman Khan House Firing Case
बॉलीवुड

संजय खान के जीनत अमान को पीटने पर बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पिता ने कभी हाथ नहीं उठाया, मां जरीन पर भी की बात

Sanjay Khan Zeenat Aman controversy
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक पर पहली बार बोली बहन फराह खान, 400 करोड़ एलिमनी के पीछे का बताया सच

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.