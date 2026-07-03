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ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक पर पहली बार बोली बहन फराह खान, 400 करोड़ एलिमनी के पीछे का बताया सच

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce: अभिनेता ऋतिक रोशन और पूर्व पत्नी सुजैन खान के तलाक पर पिछले काफी समय से 400 करोड़ की एलिमनी वाली खबर सुर्खियों में है। अब इस पर सुजैन की बहन ने चुप्पी तोड़ी है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 03, 2026

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce (सोर्स- IMDb)

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक आज भी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। सालों पहले दोनों की शादी टूटने के बाद एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं कि सुज़ैन ने एलिमनी के तौर पर 400 करोड़ रुपये की मांग की थी। ये दावा लंबे समय तक सोशल मीडिया और गॉसिप का हिस्सा बना रहा। अब इस पूरे विवाद पर पहली बार सुज़ैन खान की बहन और ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है।

'400 करोड़ वाली बात पूरी तरह झूठ है'

विक्की ललवानी के साथ इंटरव्यू के दौरान फराह खान अली ने कहा कि सालों से फैल रही 400 करोड़ रुपये की एलिमनी वाली कहानी का सच इससे बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक, सुजैन खान ने तलाक के दौरान किसी तरह की एलिमनी नहीं ली। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें न सिर्फ गलत हैं बल्कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली भी हैं।

फराह ने कहा कि उनकी बहन ऐसे परिवार से आती हैं जहां रिश्तों को पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने रिश्ते का इस्तेमाल नहीं किया।

'गोल्ड डिगर कहना सबसे बड़ी गलतफहमी'

फराह खान अली ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर सुज़ैन को "गोल्ड डिगर" कहकर ट्रोल किया जाता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। उनके मुताबिक, सुज़ैन ने हमेशा गरिमा के साथ हर परिस्थिति का सामना किया और कभी भी अपने निजी जीवन को विवाद का विषय नहीं बनाया।

उन्होंने कहा कि यदि सुज़ैन चाहतीं तो इन अफवाहों का जवाब बहुत पहले दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा चुप रहना ही बेहतर समझा।

क्यों नहीं दिया कभी जवाब?

फराह ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी बहन से कहा था कि सोशल मीडिया और मीडिया में फैल रही गलत खबरों का खंडन कर देना चाहिए। लेकिन सुज़ैन का जवाब हमेशा एक जैसा होता था। उनका मानना था कि लोगों की राय से उनकी जिंदगी तय नहीं होती और हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं है। इसी सोच के कारण उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इन दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

आज भी कायम है रिश्ता और सम्मान

भले ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी खत्म हो चुकी हो, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों अपने बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं और अक्सर पारिवारिक मौकों पर भी साथ दिखाई देते हैं।

फराह के मुताबिक, यही सबसे बड़ा सबूत है कि दोनों के बीच अलगाव कटुता के साथ नहीं बल्कि आपसी समझदारी से हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी सुज़ैन और ऋतिक के परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

15 साल का रिश्ता, फिर अलग हुए रास्ते

ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साल 2000 में शादी की थी। शादी के बाद उनके दो बेटे हुए। करीब 14 साल साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और 2014 में उनका तलाक कानूनी रूप से पूरा हो गया।

हालांकि, तलाक के बाद भी दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी और दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा। यही वजह है कि दोनों कई बार छुट्टियों, फैमिली गेट-टुगेदर और खास मौकों पर साथ नजर आते हैं।

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Published on:

03 Jul 2026 08:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक पर पहली बार बोली बहन फराह खान, 400 करोड़ एलिमनी के पीछे का बताया सच

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