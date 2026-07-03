ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक पर पहली बार बोली बहन फराह खान, 400 करोड़ एलिमनी के पीछे का बताया सच

Hrithik Roshan-Sussanne Khan Divorce: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक आज भी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। सालों पहले दोनों की शादी टूटने के बाद एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं कि सुज़ैन ने एलिमनी के तौर पर 400 करोड़ रुपये की मांग की थी। ये दावा लंबे समय तक सोशल मीडिया और गॉसिप का हिस्सा बना रहा। अब इस पूरे विवाद पर पहली बार सुज़ैन खान की बहन और ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है।