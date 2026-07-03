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Alpha Movie First Review: आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ का पहला रिव्यू आया सामने, जीता दिल या किया निराश?

Alpha Movie Review: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को लेकर अब लोगों की ओर से रिव्यू सामने आ रहे हैं। आखिर कैसी है फिल्म, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 03, 2026

Alpha Movie Review

Alpha Movie Review (सोर्स- IMDb)

Alpha Movie Review: यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के जरिए पहली बार स्पाई यूनिवर्स की कमान दो महिला किरदारों के हाथों में नजर आ रही है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की जोड़ी को लेकर महीनों से चर्चा थी और ट्रेलर आने के बाद दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। अब फिल्म रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर दर्शकों ने अपने-अपने रिव्यू साझा करने शुरू कर दिए हैं। किसी ने इसे दमदार एक्शन एंटरटेनर बताया, तो कुछ लोगों को इसकी कहानी और वीएफएक्स उम्मीद के मुताबिक नहीं लगे।

फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। वहीं, स्पाई यूनिवर्स से जुड़े खास सरप्राइज के तौर पर ऋतिक रोशन का कैमियो भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

एक्शन और स्टार पावर ने खींचा दर्शकों का ध्यान

फिल्म देखने वाले कई दर्शकों का कहना है कि 'अल्फा' की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आलिया भट्ट के एक्शन अवतार की जमकर तारीफ की है। वहीं शरवरी वाघ के प्रदर्शन को भी सराहा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि दोनों अभिनेत्रियों ने अपने किरदारों में पूरी ऊर्जा झोंक दी है और स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री फिल्म को मजबूती देती है।

बॉबी देओल की मौजूदगी को भी फिल्म का बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। दर्शकों के अनुसार, जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी में अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। अनिल कपूर की परफॉर्मेंस को भी संतुलित और प्रभावशाली बताया जा रहा है।

कहानी पर बंटी हुई राय

जहां कुछ दर्शकों ने फिल्म की रफ्तार, ट्विस्ट और सिनेमैटिक ट्रीटमेंट की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कहानी उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि फिल्म का कॉन्सेप्ट शानदार है, लेकिन स्क्रीनप्ले कुछ जगह कमजोर महसूस होता है।

कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि फिल्म मनोरंजन करती है, लेकिन इसकी कहानी में और गहराई हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर कई फैंस ने इसे स्पाई यूनिवर्स की एक नई और ताजगी भरी शुरुआत बताया।

वीएफएक्स को लेकर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को लेकर भी दर्शकों की राय बंटी हुई नजर आई। कुछ लोगों को एक्शन सीक्वेंस और लोकेशंस पसंद आए, जबकि कुछ दर्शकों का कहना है कि वीएफएक्स कई जगह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाए। सोशल मीडिया पर ऐसे भी रिव्यू सामने आए जिनमें फिल्म के तकनीकी पक्ष को औसत बताया गया।

हालांकि, फिल्म के समर्थकों का कहना है कि कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस इन कमियों को काफी हद तक संतुलित कर देती है।

रिलीज से पहले भी बनी रही चर्चा

फिल्म रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग को लेकर अच्छा माहौल देखने को मिला था। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती बुकिंग ने सकारात्मक संकेत दिए थे। इसके अलावा ए.आर. रहमान और प्रभास जैसे सितारों ने भी फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देकर उत्साह बढ़ाया।

यशराज फिल्म्स ने रिलीज से पहले दर्शकों से स्पॉइलर शेयर न करने और पायरेसी से दूर रहने की अपील भी की थी। वहीं सेंसर बोर्ड के सुझावों के बाद कुछ बदलावों के साथ फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया।

क्या थिएटर जाना चाहिए?

अगर सोशल मीडिया पर सामने आ रहे शुरुआती रिएक्शन को देखा जाए तो 'अल्फा' को लेकर दर्शकों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। एक वर्ग इसे दमदार एक्शन स्पाई थ्रिलर बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसकी कहानी और वीएफएक्स को लेकर सवाल उठा रहा है।

फिर भी आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर की परफॉर्मेंस देखने वाले दर्शकों की संख्या अच्छी है। ऐसे में यदि आपको स्पाई थ्रिलर, बड़े एक्शन सीक्वेंस और यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्में पसंद हैं, तो 'अल्फा' आपके लिए एक बार थिएटर में देखने लायक विकल्प हो सकती है। अंतिम फैसला दर्शकों की पसंद और फिल्म देखने के अनुभव पर निर्भर करेगा।

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Updated on:

03 Jul 2026 10:19 am

Published on:

03 Jul 2026 10:16 am

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