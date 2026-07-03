Alpha Movie First Review: आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ का पहला रिव्यू आया सामने, जीता दिल या किया निराश?

Alpha Movie Review: यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के जरिए पहली बार स्पाई यूनिवर्स की कमान दो महिला किरदारों के हाथों में नजर आ रही है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की जोड़ी को लेकर महीनों से चर्चा थी और ट्रेलर आने के बाद दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। अब फिल्म रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर दर्शकों ने अपने-अपने रिव्यू साझा करने शुरू कर दिए हैं। किसी ने इसे दमदार एक्शन एंटरटेनर बताया, तो कुछ लोगों को इसकी कहानी और वीएफएक्स उम्मीद के मुताबिक नहीं लगे।