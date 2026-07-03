जन्मदिन से दो दिन पहले सार्थक मट्टू की एक्सीडेंट में मौत, आरोपी को बेल मिलने पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी

एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने बिना किसी व्यक्ति या संस्था का नाम लिए कहा कि देश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां जवाबदेही तय होती नहीं दिख रही। उन्होंने लिखा कि सत्ता और प्रभाव किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाते और इतिहास गवाह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को खुद को जनता का सेवक समझना चाहिए, न कि कानून से ऊपर।