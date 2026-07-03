‘फेम की कीमत चुकानी पड़ती है’, आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर महेश भट्ट ने कही दिल छू लेने वाली बात

महेश भट्ट ने ये भी कहा कि हर पीढ़ी अलग माहौल में बड़ी होती है। ऐसे में पुराने अनुभवों को नए समय पर लागू करना हमेशा सही नहीं होता। उनका मानना है कि माता-पिता का काम केवल मार्गदर्शन देना है, न कि बच्चों के जीवन का हर फैसला तय करना। इधर, महेश भट्ट की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी नई फिल्म 'Alpha' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी लीड रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म की रिलीज के बीच आलिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं।