‘फेम की कीमत चुकानी पड़ती है’, आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर महेश भट्ट ने कही दिल छू लेने वाली बात

Mahesh Bhatt and Alia Bhatt ( this photo from x:@PanIndiaReview)
Mahesh Bhatt Reveals Alia Bhatt Criticism: फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने हाल ही में अपने बच्चों, खासकर एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिलने वाली सोशल मीडिया ट्रोलिंग और सार्वजनिक आलोचना पर खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को न तो अनचाही सलाह देते हैं और न ही हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, जीवन के अनुभव ही इंसान के सबसे बड़े टीचर होते हैं और हर व्यक्ति को अपनी राह खुद तय करनी चाहिए।
एक बातचीत के दौरान महेश भट्ट ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की समझदारी पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि आज की पीढ़ी बदलते समय और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझती है, इसलिए वे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों पर अपने अनुभव थोपने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हर इंसान का सफर और हर दौर अलग होता है।
बता दें, महेश भट्ट ने ये भी माना कि शोबिज की दुनिया में लोकप्रियता के साथ आलोचना और ट्रोलिंग भी आती है। उनके मुताबिक, फेमस होने वाले हर व्यक्ति को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लगातार सुर्खियों में रहता है, तो उसे तारीफ के साथ-साथ आलोचनाओं का भी सामना करना होगा। इसे उन्होंने फेम का एक स्वाभाविक हिस्सा बताया।
इस पर डायरेक्टर का कहना है कि अगर माता-पिता हर मुश्किल से बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना करना कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वो अपने बच्चों को खुद अनुभव हासिल करने और उन्हीं अनुभवों से सीखने की आजादी देते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियां किसी भी सलाह से कहीं ज्यादा प्रभावशाली शिक्षक होती हैं।
महेश भट्ट ने ये भी कहा कि हर पीढ़ी अलग माहौल में बड़ी होती है। ऐसे में पुराने अनुभवों को नए समय पर लागू करना हमेशा सही नहीं होता। उनका मानना है कि माता-पिता का काम केवल मार्गदर्शन देना है, न कि बच्चों के जीवन का हर फैसला तय करना। इधर, महेश भट्ट की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी नई फिल्म 'Alpha' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी लीड रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म की रिलीज के बीच आलिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
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