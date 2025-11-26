Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘तुम्हें गोली मार दी जाएगी…’ T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

Gulshan Kumar: मशहूर T-Series के फाउंडर गुलशन कुमार के मौत पर पहले ही फिल्म निर्माता महेश भट्ट को एक चेतावनी मिली थी, इसके बारे राज शमनी के पॉडकास्ट में राकेश मारिया ने खुलासा करते हुए बताया कि…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 26, 2025

'तुम्हें गोली मार दी जाएगी…' T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

गुलशन कुमार और महेश भट्ट (IMDb)

Gulshan Kumar: सिंगिंग की दुनिया में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्होंने अपने गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनमें से एकहैं गुलशन कुमार जिन्होंने अनगिनत गाने और भजन बनाए हैं। म्यूजिक कम्पोजर और T-Series के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास की सबसे दुखद और हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक रही है।

12 अगस्त, 1997 को मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर दिनदहाड़े गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बाद में अंडरवर्ल्ड मेंबर अब्दुल रऊफ उर्फ ​​दाउद मर्चेंट को 2002 में दोषी भी करार दिया गया था और मुंबई के टॉप कॉप राकेश मारिया, जो उस समय मुंबई बम धमाकों की जांच कर रहे थे, वो गुलशन कुमार की हत्या से महीनों पहले ही इससे वाकिफ थे कि, किसी बड़ी हस्ती को मारने की साजिश रची जा रही है।

मामले को याद करते हुए

राकेश मारिया ने राज शमनी के पॉडकास्ट में इस पूरे मामले को याद करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच में काम करते हुए और मुंबई बम धमाकों की जांच करने के दौरान, उन्होंने जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क बना रखा था। मारिया ने आगे बताया, "22 अप्रैल, 1996 को देर रात, मुझे एक कॉल आया। तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए मुझे लैंडलाइन पर कॉल आया।

एक डिटेक्टिव ने मुझसे कहा, 'सर, गुलशन कुमार का विकेट अब गिरने वाला वाला है।" फिर उसने मारिया को बताया कि अबू सलेम गुलशन की हत्या की योजना बना रहा है और जैसे ही वो रोजाना की तरह शिव मंदिर जाएंगे, उन्हें गोली मार दी जाएगी। मारिया ने पॉडकास्ट में आगे कहा, 'सुबह के करीब 2-3 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कॉल के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बैठा देखा और फिर मैनें उसे सब बता दिया और उसने कहा तुम किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? मैंने कहा- हां, मैं करूंगा।'

महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

फिर सुबह 6:30 से 7 बजे तक राकेश मारिया ने महेश भट्ट को फोन किया, जो उस समय एक फिल्ममेकर थे और जिन्होंने गुलशन की टी-सीरीज के लिए 'आशिकी' (1990) और 'दिल है कि मानता नहीं' (1991) जैसी हिट रोमांटिक ड्रामा फिल्में डायरेक्ट की थीं। महेश भट्ट से मैंने कहा "आप गुलशन कुमार से कहो कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, उनकी जान को खतरा है, उन्हें गोली मारने की प्लांनिग की जा रही है और उनसे पूछ लो कि क्या वो शिव मंदिर रोज जाते हैं और मुझे बताओ मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूं, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए।"

क्राइम ब्रांच से बात करने के बाद प्रोटेक्शन तो दी गई, लेकिन

मारिया के क्राइम ब्रांच से बात करने के बाद उन्हें प्रोटेक्शन तो दी गई। तब तक काफी देर हो चुकी थी, साल 1997 के अगस्त महीने में जब मुझे पता चला कि गुलशन कुमार को शिव मंदिर के बाहर गोली मार दी गई है। तो मैं खुद भी चौंक गया। इन सब मामलों के बाद, मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान दावा किया कि एक व्यक्तिगत झगड़े के चलते, म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम-श्रवण (आशिकी-फेम) के नदीम सैफी ने डी-कंपनी के फाउंडर दाऊद इब्राहिम के साथी अबू सलेम को गुलशन की हत्या के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये बाद में सामने आया कि अंडरवर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन के पास पहले से ही गुलशन की हत्या का प्लान था क्योंकि उसने 10 करोड़ रुपये की एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया था। ये कहानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के गहरे और खतरनाक रिश्तों को उजागर करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

26 Nov 2025 04:34 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘तुम्हें गोली मार दी जाएगी…’ T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पलाश मुच्छल संग ‘स्क्रीनशॉट’ लीक करने वाली लड़की ने फिर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरी और पलाश की…

girl who leaked screenshots with Palash Muchhal again big revelation said me and Palash not a friend
बॉलीवुड

धर्मेंद्र को लेकर फिल्म ‘इक्कीस’ के डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा, बोले- सेट पर वह थोड़े…

Director sriram raghavan big reveals on Dharmendra his last Film Ikkis says on camera dharmendra charm different
बॉलीवुड

तीन शादियों के बाद चौथी की तलाश में कपिल शर्मा, ‘किस किसको प्यार करूं 2’ का मजेदार ट्रेलर आउट

Kis-Kisko-Pyaar-Karoon-2-trailer
बॉलीवुड

अर्जुन रामपाल के बर्थडे पर फॉर्नर गर्लफ्रेंड ने लिखा नोट, ‘अनसीन’ फोटो किया शेयर

Arjun Rampal Girlfriend Latest Post
बॉलीवुड

‘मैं बहुत रोती थी…’ सैयारा फेम अनीत पड्डा ने सक्सेस के प्रेशर पर बयां किया अपना दर्द

'मैं रोती थी फैंस के बनाए एडिट्स को देखकर...' सैयारा फेम अनीत पड्डा ने सक्सेस के प्रेशर पर बयां किया अपना दर्द
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.