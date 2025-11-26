‘तुम्हें गोली मार दी जाएगी…’ T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

मारिया के क्राइम ब्रांच से बात करने के बाद उन्हें प्रोटेक्शन तो दी गई। तब तक काफी देर हो चुकी थी, साल 1997 के अगस्त महीने में जब मुझे पता चला कि गुलशन कुमार को शिव मंदिर के बाहर गोली मार दी गई है। तो मैं खुद भी चौंक गया। इन सब मामलों के बाद, मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान दावा किया कि एक व्यक्तिगत झगड़े के चलते, म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम-श्रवण (आशिकी-फेम) के नदीम सैफी ने डी-कंपनी के फाउंडर दाऊद इब्राहिम के साथी अबू सलेम को गुलशन की हत्या के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये बाद में सामने आया कि अंडरवर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन के पास पहले से ही गुलशन की हत्या का प्लान था क्योंकि उसने 10 करोड़ रुपये की एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया था। ये कहानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के गहरे और खतरनाक रिश्तों को उजागर करती है।