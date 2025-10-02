तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

महेश भट्ट अगले दिन दोस्त के साथ वह पान लेकर फाइनेंसर के पास पहुंचे और उसे खाने को राजी करने लगे। काफी मिन्नतों के बाद वह फाइनेंसर उस पान को खाने के लिए मान गया। महेश भट्ट बोले, "धीरे-धीरे वह उस पान को अपने मुंह के पास ले गया और फिर उसे चबाने लगा। हमें लगा कि हमारा निशाना सही लगा है।" इसके बाद महेश भट्ट गया से चले गए। वह खुश थे और एक्साइटेड भी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्त से मिलने पर उन्हें पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने कथित तौर पर इंसान का मांस खिलाया था, उससे उन्हें कभी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला।"