Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

Mahesh Bhatt Big Revealed: फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट ने एक शख्स को इंसान का मांस खिलाया था। यह काम उन्होंने तांत्रिक के कहने पर किया था।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 02, 2025

Mahesh bhatt big revealed

महेश भट्ट ने खिलाया था इस इंसान को मांस का टुकड़ा

Mahesh Bhatt Big Revealed: आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट इंडस्ट्री के एक फेमस डायरेक्टर में से एक हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज खोला है। उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के शो में खुलासा किया है कि जब वह अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और पैसों की बहुत जरूरत थी, तब उन्होंने एक शख्स को इंसान का मांस खिलाया था और ये सब करने के लिए उन्हें एक तांत्रिक ने बोला था, और कहा था कि ऐसा करने से मेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी।

महेश भट्ट ने खिलाया था इंसान का मांस (Mahesh Bhatt Big Revealed)

महेश भट्ट ने 'द पूजा भट्ट शो' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तांत्रिक को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वह 20 साल के थे तो बतौर प्रोड्यूसर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके एक दोस्त अरुण देसाई ने उन्हें बिहार के गया में एक फाइनेंसर से मिलने को कहा। रास्ते में दोनों बनारस रुके, क्योंकि उनके दोस्त के गुरुजी वहीं रहते थे।

महेश भट्ट बनारस में मिले थे तात्रिक से (Mahesh Bhatt Reveals fed human flesh to financier)

महेश भट्ट ने बताया कि उनके गुरुजी एक तांत्रिक थे, जो हाथ में रम की बोतल लेकर नाचते रहते थे। मुझे देखते ही तांत्रिक को समझ आ गया कि मुझे उसकी साधना पर विश्वास नहीं है। तांत्रिक ने अगले दिन हमें और वादा किया कि वह हमारे लिए कोई उपाय लेकर आएगा।"

महेश भट्ट ने आगे बताया, "मैं और अरुण देसाई अगले दिन जब उस तांत्रिक के पास गए, तो उसने अपनी अलमारी खोली और उससे एक बॉल निकाली, जो एक रैपर में लिपटी हुई थी। उसने एक टुकड़ा निकाला और उसकी पुड़िया बनाकर हमें दी और कहा कि यह इंसान का मांस है, जो घाट से निकाला गया है। इसे ले जाओ और अपने फाइनेंसर को खिला दो, वह तुम्हें पैसे देगा।"

महेश भट्ट ने फाइनेंसर को खिलाया था मांस (Mahesh Bhatt Carrier)

महेश भट्ट ने आगे बताया, "मुझे लगा कि मुझे खजाने की चाबी मिल गई है, जहां से पैसा मिल सकता है और फिर हम लोग उस पुड़िया को लेकर गया चले गए, जहां फाइनेंसर से मिलना था। महेश भट्ट ने बताया कि गया के बाहरी इलाके में कहीं एक जमींदार रहता था, जो मच्छरदानी के पीछे बैठा रहता था और उसके गार्ड्स बंदूकें लिए रहते थे। महेश भट्ट दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाने लगे कि उसे कैसे मांस का टुकड़ा खिलाया जाए। फिर अगले दिन विचार किया कि मांस के टुकड़े को पान के अंदर रखकर खिला देते हैं।

महेश भट्ट को नहीं मिले पैसे

महेश भट्ट अगले दिन दोस्त के साथ वह पान लेकर फाइनेंसर के पास पहुंचे और उसे खाने को राजी करने लगे। काफी मिन्नतों के बाद वह फाइनेंसर उस पान को खाने के लिए मान गया। महेश भट्ट बोले, "धीरे-धीरे वह उस पान को अपने मुंह के पास ले गया और फिर उसे चबाने लगा। हमें लगा कि हमारा निशाना सही लगा है।" इसके बाद महेश भट्ट गया से चले गए। वह खुश थे और एक्साइटेड भी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्त से मिलने पर उन्हें पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने कथित तौर पर इंसान का मांस खिलाया था, उससे उन्हें कभी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला।"

ये भी पढ़ें

Kantara: Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने से पहले पढ़ें ये रिव्यू, जानें जनता का क्या है रिएक्शन
टॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

02 Oct 2025 03:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे
बॉलीवुड

कुमार सानू ने तोड़ी चुप्पी; एक्स-वाइफ रीता को भेजा लीगल नोटिस

Kumar Sanu-Rita Bhattacharya
बॉलीवुड

‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

'कहो न कहो' के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

Shilpa Shetty-Raj Kundra Case
बॉलीवुड

अक्षय कुमार ने बताई सफलता की रेसिपी, कहा- सिर्फ 70% है किस्मत और 30% मेहनत…

Akshay Kumar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.