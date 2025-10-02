तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

महेश भट्ट ने खिलाया था इस इंसान को मांस का टुकड़ा
Mahesh Bhatt Big Revealed: आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट इंडस्ट्री के एक फेमस डायरेक्टर में से एक हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज खोला है। उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के शो में खुलासा किया है कि जब वह अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और पैसों की बहुत जरूरत थी, तब उन्होंने एक शख्स को इंसान का मांस खिलाया था और ये सब करने के लिए उन्हें एक तांत्रिक ने बोला था, और कहा था कि ऐसा करने से मेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी।
महेश भट्ट ने 'द पूजा भट्ट शो' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तांत्रिक को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वह 20 साल के थे तो बतौर प्रोड्यूसर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके एक दोस्त अरुण देसाई ने उन्हें बिहार के गया में एक फाइनेंसर से मिलने को कहा। रास्ते में दोनों बनारस रुके, क्योंकि उनके दोस्त के गुरुजी वहीं रहते थे।
महेश भट्ट ने बताया कि उनके गुरुजी एक तांत्रिक थे, जो हाथ में रम की बोतल लेकर नाचते रहते थे। मुझे देखते ही तांत्रिक को समझ आ गया कि मुझे उसकी साधना पर विश्वास नहीं है। तांत्रिक ने अगले दिन हमें और वादा किया कि वह हमारे लिए कोई उपाय लेकर आएगा।"
महेश भट्ट ने आगे बताया, "मैं और अरुण देसाई अगले दिन जब उस तांत्रिक के पास गए, तो उसने अपनी अलमारी खोली और उससे एक बॉल निकाली, जो एक रैपर में लिपटी हुई थी। उसने एक टुकड़ा निकाला और उसकी पुड़िया बनाकर हमें दी और कहा कि यह इंसान का मांस है, जो घाट से निकाला गया है। इसे ले जाओ और अपने फाइनेंसर को खिला दो, वह तुम्हें पैसे देगा।"
महेश भट्ट ने आगे बताया, "मुझे लगा कि मुझे खजाने की चाबी मिल गई है, जहां से पैसा मिल सकता है और फिर हम लोग उस पुड़िया को लेकर गया चले गए, जहां फाइनेंसर से मिलना था। महेश भट्ट ने बताया कि गया के बाहरी इलाके में कहीं एक जमींदार रहता था, जो मच्छरदानी के पीछे बैठा रहता था और उसके गार्ड्स बंदूकें लिए रहते थे। महेश भट्ट दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाने लगे कि उसे कैसे मांस का टुकड़ा खिलाया जाए। फिर अगले दिन विचार किया कि मांस के टुकड़े को पान के अंदर रखकर खिला देते हैं।
महेश भट्ट अगले दिन दोस्त के साथ वह पान लेकर फाइनेंसर के पास पहुंचे और उसे खाने को राजी करने लगे। काफी मिन्नतों के बाद वह फाइनेंसर उस पान को खाने के लिए मान गया। महेश भट्ट बोले, "धीरे-धीरे वह उस पान को अपने मुंह के पास ले गया और फिर उसे चबाने लगा। हमें लगा कि हमारा निशाना सही लगा है।" इसके बाद महेश भट्ट गया से चले गए। वह खुश थे और एक्साइटेड भी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्त से मिलने पर उन्हें पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने कथित तौर पर इंसान का मांस खिलाया था, उससे उन्हें कभी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला।"
