Kantara: Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने से पहले पढ़ें ये रिव्यू, जानें जनता का क्या है रिएक्शन

Kantara: Chapter 1 X Review:  ऋषभ शेट्टी कि मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1'  दशहरा के मौके पर यानी आज 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। फिल्म देखने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर पहले दिन पहले शो के रिव्यू भी आ गए हैं आइये जानते हैं लोगों को कैसा लगा कांतारा का दूसरा पार्ट...

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 02, 2025

Kantara Chapter 1 X Review

कांतारा चैप्टर 1 का एक्स रिव्यू

Kantara: Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' थिएटर्स में रिलीज हो गई है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह फिल्म साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की है। ऐसे में पहले दिन के रिव्यू भी लोगों ने दे दिए हैं। अगर आप भी फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जनता की राय पढ़कर जाएं।

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का एक्स रिव्यू (Kantara: Chapter 1 X Review)

फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के रिलीज से पहले कई हादसे हुए और कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब फिल्म आ चुकी हैं और उसे जनता से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कोई फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो कोई इसे सुपरहिट कह रहा है। वहीं क्रिटिक्स से भी फिल्म को बेहतरीन रिव्यू मिले हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी।" दूसरे ने लिखा, "रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1" तीसरे ने लिखा, "ये फिल्म पहले की तरह नहीं है इस फिल्म में वो बात नहीं है जो उसमें थी।" एक अन्य ने फर्स्ट हाफ सबसे ज्यादा शानदार है। एक और लिखा, "इसका क्लाईमैक्स सुपर डुपर हिट है।"

'कांतारा चैप्टर 1' मचा रही बॉक्स ऑफिस में धूम

साउथ के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ सिनेमाघरों में धूम मचा रहे हैं। इस फिल्म का बजट करीब 125 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, और इसे होम्बाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी ने फिल्म बनाने से पहले पंजुर्ली देवता से खास इजाजत ली थी। यह फिल्म पंजुर्ली दैव और गुलिगा दैव की उत्पत्ति पर आधारित है। फिल्म की कहानी प्री-कोलोनियल कर्नाटक में बनवासी के कदंबों के शासनकाल पर बेस्ड है। इस फिल्म में ऋषभ के अलावा गुलशन देवैया, रुकमणि वसंत और जयराम भी अहम भूमिका में हैं।

जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला

Idli Kadai Pirated Copy Alert
टॉलीवुड

‘निर्वस्त्र वीडियो शूट की कोशिश…’ फेमस एक्ट्रेस पर नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, FIR कराई दर्ज

Actress Dimple Hayathi and Husband booked for abusing
टॉलीवुड

Aurangzeb के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, ‘महाकाली’ के पोस्टर में दिखा रौद्र अवतार

Akshaye khanna
टॉलीवुड

सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

Karur Stampede Latest Update
टॉलीवुड

Vijay Thalapathy: विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत, क्यों मची थी भगदड़? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Vijay Thalapathy Rally Stampede
टॉलीवुड
