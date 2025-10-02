Kantara: Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने से पहले पढ़ें ये रिव्यू, जानें जनता का क्या है रिएक्शन

फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के रिलीज से पहले कई हादसे हुए और कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब फिल्म आ चुकी हैं और उसे जनता से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कोई फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो कोई इसे सुपरहिट कह रहा है। वहीं क्रिटिक्स से भी फिल्म को बेहतरीन रिव्यू मिले हैं। एक यूजर ने लिखा, "ये फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी।" दूसरे ने लिखा, "रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1" तीसरे ने लिखा, "ये फिल्म पहले की तरह नहीं है इस फिल्म में वो बात नहीं है जो उसमें थी।" एक अन्य ने फर्स्ट हाफ सबसे ज्यादा शानदार है। एक और लिखा, "इसका क्लाईमैक्स सुपर डुपर हिट है।"