Success Story: जोमोटो राइडर बन 1500 रूपए रोज कमाने वाला बना Entrepreneur, आज हैं दो स्टार्टअप कंपनियों के मालिक

Zomato Delivery Boy Success Story:'वाक़िफ़ कहां ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से' फ़हीम जोगापुरी की ये पक्तियां 28 साल के सूरज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल, सूरज ने कामयाबी की वो इमारत खड़ी की है, जिसको देखकर न जाने कितने युवा इंस्पायर हो आगे बढ़ेंगे। सूरज की कहानी में जहां सफलता का सुख है तो उनके सैकरीफाइस भी कम नहीं है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक छोटे से कस्बे चकदह से निकलकर बेंगलुरु में एआई कंपनी खड़ी करने वाले सूरज बिस्वास की कहानी में एक मोड़ ऐसा भी है, जिसे सुनकर गला भर आता है। जनवरी 2024 में, आईएसआई कोलकाता से मिलने वाले ग्रांट की सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के ठीक दो दिन बाद, सूरज के पिता का निधन हो गया। पेशे से पेंटर रहे उनके पिता ने पूरी जिंदगी बेटे के भविष्य के लिए मेहनत की, मगर वह वह दिन नहीं देख पाए जब उनकी मेहनत रंग लाती नजर आई। सूरज कहते हैं कि यह बोझ कभी दिल से नहीं उतरता।