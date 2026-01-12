Success Story: 6 लाख रैंक से 21 लाख सैलरी तक, एक आम छात्र की असाधारण सफलता की कहानी, जानें कौन सा कोर्स किया



हालांकि, अगस्त 2023 से चीजें धीरे-धीरे बदलने लगीं। उसे पहली बार एक पार्ट-टाइम नौकरी मिली, जिससे वह महीने के करीब 7 हजार रुपये कमाने लगा। इसके बाद उसने फ्रीलांस काम भी किया और फिर 6 लाख रुपये सालाना पैकेज की नौकरी हासिल की। लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया। सिर्फ पांच महीने बाद 2024 में उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसी साल उसने यूनिवर्सिटी की आखिरी परीक्षा दी और आखिरकार अपनी डिग्री पूरी की। अक्टूबर में उसे एक और नौकरी मिली, इस बार 7 लाख रुपये सालाना पैकेज पर। लेकिन वह यहीं रुकना नहीं चाहता था। उसने तैयारी जारी रखी, इंटरव्यू देता रहा और खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। इस दौरान उसने कोडिंग सीखी, जिससे उसे नौकरी पाने में काफी सफलता हासिल हुई।