12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Success Story: 6 लाख रैंक से 21 लाख सैलरी तक, एक आम छात्र की असाधारण सफलता की कहानी, जानें कौन सा कोर्स किया

यूजर के मुताबिक, अक्टूबर 2025 तक उसे मिड-लेवल स्टार्टअप्स से दो ऑफर मिले। इनमें से एक कंपनी में उसने 21 लाख रुपये सालाना बेस सैलरी के साथ जॉइन किया, साथ में ESOPs भी मिले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 12, 2026

Success Story

Success Story(Image-Freepik)

Success Story: सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता ना ही कोई समय होता है। निरंतर प्रयास से सफलता पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय युवा की कहानी खूब चर्चा में है। वजह साफ है संघर्ष, असफलता और फिर उम्मीद से कहीं बेहतर सफलता। यह कहानी किसी बड़े आईआईटी या टॉप कॉलेज से निकले छात्र की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जो जेईई जैसी परीक्षा में फेल हुआ, पढ़ाई में लगातार गिरता चला गया, बीमारियों और डिप्रेशन से जूझा, लेकिन आखिरकार 21 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी तक पहुंच गया।

जेईई मेन में हो गया था फेल


यह पूरा किस्सा एक रेडिट यूजर ने अपने पोस्ट के जरिए साझा किया है। यूजर के मुताबिक, वह शुरू से ही पढ़ाई में कोई असाधारण छात्र नहीं था। स्कूल में वह खुद को एक इंट्रोवर्ट और औसत स्टूडेंट बताता है। 10वीं में उसके 92 फीसदी नंबर आए, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ने लगीं। 12वीं में उसके सिर्फ 72 फीसदी आए और जेईई मेन में करीब 6 लाख रैंक मिली। राज्य स्तर की जेईई परीक्षा में भी वह काफी पीछे रह गया।

बीएससी मैथ्स में लिया एडमिशन


इसके बाद उसने बीएससी मैथ्स में एडमिशन ले लिया, लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं मिला। हालात इतने बिगड़े कि पहले सेमेस्टर में वह सभी विषयों में फेल हो गया। इसी बीच कोविड का दौर आया और मानसिक हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसने बताया कि वह डिप्रेशन में चला गया था। पढ़ाई के साथ-साथ सेहत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। रेडिट पोस्ट में यूजर ने लिखा कि कोविड के समय उसे किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी का पता चला। हाइड्रोनेफ्रोसिस और क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ-साथ विटामिन डी की कमी और कम बीएमआई ने उसकी हालत और मुश्किल बना दी। उसके शब्दों में, 2022-23 का समय उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। पैसे नहीं थे, भविष्य की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी।

Reddit User Success Story Post: कोडिंग सीखनी की शुरू


हालांकि, अगस्त 2023 से चीजें धीरे-धीरे बदलने लगीं। उसे पहली बार एक पार्ट-टाइम नौकरी मिली, जिससे वह महीने के करीब 7 हजार रुपये कमाने लगा। इसके बाद उसने फ्रीलांस काम भी किया और फिर 6 लाख रुपये सालाना पैकेज की नौकरी हासिल की। लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया। सिर्फ पांच महीने बाद 2024 में उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसी साल उसने यूनिवर्सिटी की आखिरी परीक्षा दी और आखिरकार अपनी डिग्री पूरी की। अक्टूबर में उसे एक और नौकरी मिली, इस बार 7 लाख रुपये सालाना पैकेज पर। लेकिन वह यहीं रुकना नहीं चाहता था। उसने तैयारी जारी रखी, इंटरव्यू देता रहा और खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। इस दौरान उसने कोडिंग सीखी, जिससे उसे नौकरी पाने में काफी सफलता हासिल हुई।

Success Story: 21 लाख रुपये सालाना की नौकरी


यूजर के मुताबिक, अक्टूबर 2025 तक उसे मिड-लेवल स्टार्टअप्स से दो ऑफर मिले। इनमें से एक कंपनी में उसने 21 लाख रुपये सालाना बेस सैलरी के साथ जॉइन किया, साथ में ESOPs भी मिले। पोस्ट के आखिर में उसने लिखा कि हाल ही में वह 25 साल का हुआ है। उसे लगता है कि जहां से उसने शुरुआत की थी, वहां के मुकाबले आज वह कहीं ज्यादा बेहतर और खुशहाल जगह पर है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हालात पहले से कहीं अच्छे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Education News / Success Story: 6 लाख रैंक से 21 लाख सैलरी तक, एक आम छात्र की असाधारण सफलता की कहानी, जानें कौन सा कोर्स किया

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ
सीकर

SSC Exam Calendar: सीजीएल जूनियर इंजिनियर सहित कई अन्य परीक्षा की तारीखें, जान लें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी-डी की कब होंगी परीक्षाएं

SSC Exam Calendar
शिक्षा

भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

India Job Market Trends
जॉब्स

CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

CUET PG 2026
शिक्षा

Jobs 2026: बिना परीक्षा सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

20250329
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.