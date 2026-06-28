अखिलेश यादव बोले – भाजपा वालों की निगाहें ‘नेशन’ पर नहीं ‘डोनेशन’ पर, इन्होंने निकाला 4C मॉडल

अखिलेश यादव ने कहा कि कई न्यूज चैनल राम मंदिर चढ़ावा मामले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बहस के बीच पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में होने वाली टीईटी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है और उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले पर भाजपा अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई है।