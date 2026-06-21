21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

टॉफी का लालच देकर ले गया, बीड़ी से जलाए होंठ; ढाई साल के मासूम संग दरिंदगी

Hapur Crime News उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ढाई साल के मासूम को टॉफी का लालच देकर ले गया और उसके होंठ को जलती हुई बीड़ी से दाग दिया।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 21, 2026

Symbolic Image

Symbolic Image

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने ढाई साल के मासूम बच्चे को टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मासूम के होंठ को बीड़ी से दाग दिया गया और उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है, जबकि पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है।

मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बच्चे के पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 18 जून को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे। इसी दौरान उनका साढ़ू, जो हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला मजीदपुरा का निवासी बताया जा रहा है, घर पहुंचा और टॉफी दिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले गया।

शाम को जब बच्चा वापस घर पहुंचा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके होंठ को बीड़ी से जला दिया गया। बच्चे की हालत देखकर परिवार के होश उड़ गए।

'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा'

परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने बच्चे को बुरी तरह डराया-धमकाया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मासूम की आपबीती सुनने के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

CCTV फुटेज आया सामने

मामले की जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को रिक्शे में बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों और घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

परिवार सदमे में, इंसाफ की मांग

मासूम के साथ कथित क्रूरता की इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो सके। पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है।

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, फेरों से पहले बीमारी का बहाना बनाकर मुकरा दूल्हा

ये भी पढ़ें
Unnao fraud Marriage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jun 2026 07:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / टॉफी का लालच देकर ले गया, बीड़ी से जलाए होंठ; ढाई साल के मासूम संग दरिंदगी

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हापुड़ : खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या

hapur murder
हापुड़

हापुड़ में हाई प्रोफाइल लूटकांड का पर्दाफाश: बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर डकैती, UP पुलिस का सस्पेंड सिपाही निकला मास्टरमाइंड

Hapur police encounter, Businessman Narendra Agarwal Hapur, Suspended UP police constable arrested, UP crime news
हापुड़

‘पहले तो खाता था, अब क्यों नहीं?’, हापुड़ में मीट खाने से मना किया तो दोस्त ने घोंपा चाकू, माहौल तनावपूर्ण

Meat-related dispute in Hapur , stabbing incident in Hapur
हापुड़

16 लाख की लूट, फर्जी कहानी और फिर पुलिस एनकाउंटर… हापुड़ से सामने आई अपराध की चौंकाने वाली वारदात

hapur police encounter delhi merchant robbery driver arrest
हापुड़

पति गया था ड्यूटी…चार बेटियों को बिलखता छोड़ प्रेमी मोगली संग भागी मां, पति ने एसपी से लगाई गुहार

hapur crime news, up news, UP Police
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.