टॉफी का लालच देकर ले गया, बीड़ी से जलाए होंठ; ढाई साल के मासूम संग दरिंदगी

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने ढाई साल के मासूम बच्चे को टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मासूम के होंठ को बीड़ी से दाग दिया गया और उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है, जबकि पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है।