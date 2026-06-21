शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, फेरों से पहले बीमारी का बहाना बनाकर मुकरा दूल्हा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने शादी तय होने के बाद युवती का भरोसा जीतकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब विवाह का समय आया तो बीमारी का बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता का दावा है कि इसके पीछे कार की मांग और किसी दूसरी युवती से रिश्ता तय होने की वजह है। मामले में युवती ने युवक समेत उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।