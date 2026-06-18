प्यार, शादी और छिपाया धर्म, 35 दिन बाद कब्र से निकाला शव, गर्भवती थी युवती, हत्या का आरोप

20 वर्षीय गोल्डी साकेत की मां बेबी देवी का आरोप है कि उनकी बेटी को प्यार, शादी और फिर धर्म छिपाने के नाम पर धोखा दिया गया। परिवार का कहना है कि आरोपी साहिल खान ने पहले खुद को 'प्रिंस' बताकर दोस्ती की, मंदिर में शादी की और पहचान उजागर होने पर मस्जिद में निकाह कर लिया। इसके बाद गोल्डी की जिंदगी बदल गई।