मोदी, योगी सरकार पर अब प्रयागराज से हमला बोलेंगे राहुल गांधी, UP चुनाव से पहले Gen Z के साथ बड़ा कार्यक्रम

Rahul Gandhi Prayagraj Visit Chatron Ki Goonj: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। 8 अगस्त को वह यहां ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस मौके पर वह केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा जोरशोर से उठाएंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि प्रयागराज में शाम 5 बजे यह कार्यक्रम होगा। उन्होंने लिखा कि कोटा में उन्होंने छात्रों के सपनों को लूटने वाले तंत्र का पर्दाफाश किया था। देहरादून में पेपर लीक के खेल को बेनकाब किया। अब प्रयागराज में नौकरियों के संकट की असलियत सामने रखेंगे।