सांसद कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी मामले में सपा विधायक पर मुकदमा, सोशल मीडिया पर साझा किया था पोस्टर

यह कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला अध्यक्ष अंशमान सिंह की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में कहा गया है कि विधायक ने 17 जून 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें महिला सांसद कंगना रनौत के लिए कथित रूप से अपमानजनक और महिला सम्मान को आहत करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।