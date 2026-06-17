बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का नंबर, सपा में होगी बड़ी टूट, ओपी राजभर ने कर दिया दावा

ओपी राजभर ने सपा में टूट का दावा किया, PC- Patrika
लखनऊ : ओपी राजभर ने दलबदल की राजनीति का जिक्र करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से भी बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और समाजवादी पार्टी के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। राजभर ने रामगोपाल यादव की केंद्रीय गृह मंत्री से कथित मुलाकात को भी संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़कर देखा।
खबर अपडेट की जा रही है
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग