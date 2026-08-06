‘हमारे पास अनुमति थी, 51 हजार की रसीद है’, प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर अजय राय

जानकारी के मुताबिक, छात्रों के साथ राहुल गांधी के प्रयागराज में होने वाले संवाद कार्यक्रम को केपी ट्रस्ट ने अनुमति नहीं दी है। ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया है कि 14 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के मैदाने का इस्तेमाल कमर्शियल व राजनीतिक गतिविधियों के लिए रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसी गतिविधियों से छात्रों के पठन-पाठन पर असर पड़ता है। ट्रस्ट ने बताया है कि राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से दो स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। केपी ट्रस्ट ने बताया है कि लगातार बारिश के कारण मैदान में पानी भर गया है और उसे इस्तेमाल करने के लिए काफी समय लग सकता है। हालांकि, ट्रस्ट ने कहा है कि स्कूल की छुट्टियां होने के बाद कार्यक्रम किया जा सकता है। वहीं, ट्रस्ट ने जमा कराई गई रकम को भी वापस करने की बात कही है।