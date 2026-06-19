राम मंदिर ट्रस्ट में कोई आधिकारिक पद नहीं, फिर भी सबसे ताकतवर नामों में क्यों गिना जाता है यह शख्स?

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक निवासी गोपाल राव का श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कोई प्रशासनिक या पदाधिकारी स्तर का पद नहीं है, लेकिन मंदिर निर्माण से लेकर व्यवस्थाओं और वीवीआईपी दर्शन प्रणाली तक उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती रही है। दानराशि चोरी के मामले के सामने आने के बाद से गोपाल राव सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है।