‘लाठी में तेल लगाकर रखो, सपा नेताओं को दौड़ा देना’: सुभासपा MLC विच्छेलाल राजभर का विवादित बयान

विच्छेलाल राजभर ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में NDA की वापसी का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल सहित NDA के सभी सहयोगी दल लगातार गांव-गांव जाकर जनता के बीच काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं के इस विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत में विपक्षी दलों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आने की पूरी संभावना है।