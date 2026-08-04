Mau Crime: 5 बच्चों की मां के 3 प्रेमियों के बीच विवाद बना हत्या की वजह, जानें मऊ मर्डर केस की पूरी इनसाइड स्टोरी

Mau Murder News: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र स्थित मुंगेश्वर सुल्तानपुर के कांशीराम आवास में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह प्रेम-प्रसंग और त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय संबंधों से जुड़ा विवाद था। जांच के अनुसार, पांच बच्चों की मां के तीन युवकों से संबंध थे और इसी विवाद में उसके एक प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला समेत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है।