‘ब्रेनवॉश होकर बनते हैं पत्थरबाज और आतंकी!’ योगी कैबिनेट के फैसले का संतों ने किया स्वागत

तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जहां बच्चों का दिमाग धोकर देश के खिलाफ सोचना सिखाया जाता है, जहां पढ़कर निकले लोग पत्थरबाज, आतंकवादी या देश विरोधी नारे लगाने वाले बन जाते हैं, वहां राष्ट्रवाद और मानवता दुश्मन हो जाती है। कई धार्मिक जगहों पर देश प्रेम को दुश्मन माना जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें बंद करना चाहिए।