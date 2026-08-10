कौन हैं भाजपा के बागी नेता भरत सिंह? BSP ने बनाया प्रत्याशी: BJP छोड़ने के बाद लगाए पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप

About Bharat Singh: मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को मधुबन के ऐतिहासिक गांधी मैदान में BSP की ओर से विधानसभा क्षेत्र स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। BSP जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटू के मुताबिक, मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा नेता भरत सिंह ने अपने करीब 500 समर्थकों के साथ BSP की सदस्यता ग्रहण की।